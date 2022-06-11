台灣疫情爆發，除了連續多日本土確診突破萬例之外，就連死亡率也跟著飆高，同時更引爆出許多問題。而總統蔡英文於今（11）日晚間又PO出了指揮中心公布三項新措施，提醒民眾注意，沒想到此舉卻引起大量網友不爽，紛紛灌爆留言處留言「到底什麼心態」，引發討論。

網友灌爆貼文留言。（翻攝蔡英文臉書）

蔡英文在臉書上強調，「隨著疫情的發展，我們持續滾動調整防疫措施」，更希望民眾能夠注意以下三點，分別為「5-11歲第二劑間隔縮短為至少4-8週」、「6/13（一）起，家用快篩實名制單開始單雙號不分流」及「6/15（三）起，入境居家檢疫調整」，蔡英文更表示，目前截至6月9日止，6-11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5-11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次，以戶籍人口數計算，第一劑涵蓋率已達71%，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第一劑社區涵蓋率已達86.6%。

蔡英文同時也感謝大家團結防疫、接種疫苗，「我們也逐步調整防疫措施，做好準備」。沒想到此篇文章一發出，卻引起大量網友不滿，紛紛直言「到底什麼心態」，留言區更是被灌爆，「所以你去火葬場做秀了沒」、「最會騙最會編的政府，過去超前部屬跟讓世界看到台灣用口號治國，現在口號誤國」、「天天死亡一，二百人，疫情越嚴峻政策越鬆綁，這是什麼心態？」、「每天只在FB發文，請問你是總統還是網紅」、「無能政府害慘百姓」。