中國外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會。針對昨美駐華大使伯恩斯表示，中國的疫情防控動態清零政策對外商投資來說是一個不好的消息，起到了負面作用。並稱中國的動態清零政策會一直持續到2023年，對此，汪文斌回應稱，中國政府制定並實施疫情防控動態清零的總方針的出發點，是將14億多人民的生命安全和身體健康放在第一位，這也是中共和中國政府人民至上、生命至上執政理念的充分體現。

汪文斌指出，疫情暴發兩年多來，中國新冠感染率、死亡率保持全球最低水準。當疫情期間美國等一些發達國家的人均預期壽命降低的情況之下，中國近兩年來人均預期壽命穩步上升。根據《自然》醫學雜誌研究文章預測，如果中國效仿某些國家「躺平」的話，可能會造成1.12億人感染，近160萬人死亡。這些都充分說明中方的疫情防控政策是科學、正確、有效的，也是對人民負責的。

汪文斌說明，第二點，中方始終根據疫情形勢的發展變化，不斷優化防控措施，取得顯著成效。先後經歷了突發疫情應急圍堵，常態化防控探索，全鏈條精準防控，全方位綜合防控4個階段，打一仗，進一步。

當前，更加突出科學精準、動態清零。目前大家也都看到了，中國全國的疫情形勢整體保持平穩，上海等多地疫情得到有效控制，正在有序恢復正常生產生活秩序。實踐證明，現有的防控措施能夠實現動態清零的目標。中國的防控政策適合中國國情，經得起歷史的檢驗。

「我還要說一點，正是得益於科學、精准、有效的疫情防控政策，中國不僅最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，而且也實現了經濟的穩定發展。」汪文斌說，大陸國家統計局近日公布的數據顯示，5月中國經濟逐步克服疫情的不利影響，主要指標邊際改善，國民經濟呈現恢復向好勢頭。1至5月中國外貿進出口同比增長8.3％，吸收外資同比增長17.3％，韓國、美國、德國對華投資分別增長52.8％、27.1％、21.4％，這些實實在在的數字反映了外商對華投資的真實意願，也體現了他們對中國經濟社會發展的充分信任。這些都說明，良好的疫情防控是經濟社會發展的基礎，也是最有利的營商環境。中方完全有充分的信心來實現疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的既定目標。