由於俄軍侵略烏克蘭，以美國為首的西方國家不斷加強制裁力度，但俄羅斯總統普丁周三說，在西方設法切斷經濟關係之際，莫斯科正把貿易轉向如中國、印度，巴西和南非等可靠的國際夥伴。
據CNN新聞網22日報導，普丁在巴西、俄羅斯、中國，印度和南非的線上金磚國家（BRICS）峰會的開場演說中指出，俄羅斯正積極重新導向貿易流與對外經濟聯繫，轉向可靠的國際夥伴，其中主要是金磚國家。
普丁說，今年前3個月俄羅斯和金磚5國的貿易增加了38%，達450 億美元（約1.3兆台幣）。他強調，俄羅斯商界和金磚5國商業社區間的聯繫加強了。
例如，俄印正在進行談判，討論讓印度連鎖店在俄羅斯展店。此外，莫斯科還將提高中國汽車，裝備和硬體在俄羅斯市場的占有率。
另一方面，俄羅斯正大打折扣，加強對中國和印度的原油出口。中國從俄羅斯進口的原油5月飆升到紀錄新高，超越原本排名第一的供應國沙烏地阿拉伯。
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