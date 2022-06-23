#BREAKING : 1/ #Russia will expand opportunities for mutual trade cooperation with the #BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa), #Russian President Vladimir Putin said in his opening speech at the BRICS Business Forum hosted by china. pic.twitter.com/hN01RV9h0R — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) June 22, 2022

由於俄軍侵略烏克蘭，以美國為首的西方國家不斷加強制裁力度，但俄羅斯總統普丁周三說，在西方設法切斷經濟關係之際，莫斯科正把貿易轉向如中國、印度，巴西和南非等可靠的國際夥伴。

據CNN新聞網22日報導，普丁在巴西、俄羅斯、中國，印度和南非的線上金磚國家（BRICS）峰會的開場演說中指出，俄羅斯正積極重新導向貿易流與對外經濟聯繫，轉向可靠的國際夥伴，其中主要是金磚國家。

普丁說，今年前3個月俄羅斯和金磚5國的貿易增加了38%，達450 億美元（約1.3兆台幣）。他強調，俄羅斯商界和金磚5國商業社區間的聯繫加強了。

例如，俄印正在進行談判，討論讓印度連鎖店在俄羅斯展店。此外，莫斯科還將提高中國汽車，裝備和硬體在俄羅斯市場的占有率。

另一方面，俄羅斯正大打折扣，加強對中國和印度的原油出口。中國從俄羅斯進口的原油5月飆升到紀錄新高，超越原本排名第一的供應國沙烏地阿拉伯。