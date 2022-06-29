儘管國際利空干擾的不確定性猶存，但印度股市基因景氣復甦態勢並未改變，企業獲利也可望維持強勁，加上政府對於通膨或產業發展，都積極採取政策措施因應，內資持續進場配置，皆有利支持印度股市表現，有利伺機以印度基金分批佈局，把握投資契機。

投信法人表示，近期印度股市雖隨國際市場震盪而波動，但國際原油價格有所回落，因美國政府介入與需求放緩擔憂，市場對通膨預期開始降低，使得市場風險偏好回暖，帶動包含印度在內的國際股市表現，Sensex指數自2年線止跌反彈。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從基本面來看，印度5月製造業PMI為54.6，已連續11個月呈現擴張，製造業復甦保持強勁，根據高盛所預估，今年亞洲各主要國家GDP成長率，印度以7.7％增速居冠。市場並認為2022年印度企業EPS年增率仍有19％，在強勁的基本面與企業獲利面支持下，有助為印度股市提供正向支持力道。

林光佑認為，政策方面，印度央行雖已連續兩個月升息，但隨之後通膨活絡，升息速度將減緩，且表示現階段仍保持政策彈性，同時2022年來陸續釋出多項財政政策，以有效緩解通膨壓力，也有助進一步緩解貨幣政策壓力。

再從資金面來看，印度5月國內股票型基金淨流入3,160億盧比（約40.3億美元），為連續第15個月呈現淨流入，顯示印度國內投資人對股市仍具信心，對印度中長期股市看法仍正面以對。產業包括金融、必須消費、汽機車及疫後復甦題材相關類股，仍可持續關注。