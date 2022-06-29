俄羅斯侵略烏克蘭後 普丁的健康不斷引發關注

一位流亡俄羅斯寡頭的妻子在新紀錄片中說，俄羅斯總統普丁患有重病的傳言令她感到「害怕」，因為可怕的健康診斷可能會讓他不在乎個人行為的後果。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，芙金娜（Tatiana Fokina）在派拉蒙影業（Paramount Pictures）所拍攝《寡頭妻子的秘密》紀錄片中說：「傳聞他病了……而我認為，那很可能是真的，如果是真的……那我真的很害怕，因為要是一個人真的病了，就根本不會在乎接下來發生什麼事。」

芙金娜的另一半是靠手機致富的奇奇瓦爾金（Yevgeny Chichvarkin），而她自己則是一家葡萄酒和烈酒商場的執行長，並在倫敦經營一家米其林（Michelin）星級餐廳。她與丈夫都住在倫敦，他們直言不諱地反對普丁，還有他在 2 月下旬在烏克蘭發動的戰爭。

流亡俄羅斯寡頭妻芙金娜（Tatiana Fokina）

近幾個月來，有關普丁可能罹患重病的傳聞甚囂塵上，甚至有人拿他在影片中顫抖或緊張的影像當證據，說他可能患了帕金森氏症。

俄獨立媒體普羅克特網（Proekt Media）4月在一篇調查報導中說，從 2016—2019年間，普丁出遠門時，都會有甲狀腺癌外科醫生在內的醫師團隊隨行。報導中還說，普丁可能幾年前就動過手術，但並未直接說，他是否罹癌，或患了其他任何病症。