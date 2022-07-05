烏克蘭安全局(SBU)近期又有新情報，俄烏戰爭邁入第132天，現在不僅俄士兵對前景充滿無力感，就連隊上的指揮官也紛紛放下武器。一段截獲的語音通話顯示，丈夫告訴妻子上級長官想逃走，結果慘被其他同袍俘虜被迫留在戰場。

根據烏克蘭國家通訊社報導，隨著烏東頓巴斯地區大部分城市被轟炸，最後一個尚未被佔領的重要城巿利西昌斯克（Lysychansk）也幾乎落入俄軍手中，儘管攻下該城可以說讓俄羅斯迎來勝利曙光，不過未來的發展看在士兵們眼裡相當無力且黯淡。

「傷兵越來越多，第4營的人綁架了他們的指揮官強迫留下。昨天隊上已經少了數十名兵力…受傷的人都被載走了。」

「長官們都走了，還留下武器，讓我們自生自滅…」根據該名士兵說法，上級指揮官對他們說，「我們不會打了，要麼被調走，要麼回家…」

妻子在電話裡語重心長地說，「拜託不要跑，這會被定罪的…」他回，「放心，我們不在名單裡，說不定這是分散注意力的方式之一，反正我們也是砲灰…」

上週烏克蘭情報局才截獲一對俄軍父子的對話，稱計畫支付2,000美金賄賂地下組織，幫助他們脫離戰爭，返回國內。該父親還說「將不惜一切賣掉家裡值錢的東西」。電話另一頭兒子抱怨，「不夠的，他們的價碼高達2萬美金…」