根據大陸海關總署統計，今年前5個月，俄羅斯對中國的電力出口同比增長96.5％，達到創紀錄的17.8億千瓦時（kWh）；金額達到5.45億元人民幣，同比成長一倍。

俄羅斯衛星通訊社報導，根據統計，今年1月至5月，俄羅斯對中國電力出口達17.8億千瓦時，以人民幣計價約為5.45億元人民幣。同期，中國電力進口總量為23.4億千瓦時。換言之，中國從俄羅斯進口的電力，占總進口量的76％左右。

2021年同期，俄對中電力出口量為9億千瓦時，出口金額約為2.77億元人民幣。

報導稱，電價與去年相比幾乎沒有變化，保持在每千瓦時0.05美元左右。由於盧布匯率的波動，俄方盈利最高的交割為3月，價格約為5.5盧布／每千瓦時，5月價格降至3.1盧布／每千瓦時。

俄羅斯InterRAO公司按照「照付不議」的長期合約，通過俄國遠東阿穆爾州向中國出口電力，年出口量約為30億千瓦時；由於去年中國能源短缺，要求增加供應，2021年全年達到38億千瓦時。