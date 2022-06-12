衛福部長陳時中確診，外界關切蔡英文總統近期是否有與他開過會議，總統府發言人張惇涵今天午間表示，蔡總統近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。
張惇涵表示，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復。
張惇涵表示，總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。而指揮中心團隊也會持續堅守崗位，落實各項防疫工作。
衛福部長陳時中確診，外界關切蔡英文總統近期是否有與他開過會議，總統府發言人張惇涵今天午間表示，蔡總統近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。
張惇涵表示，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復。
張惇涵表示，總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。而指揮中心團隊也會持續堅守崗位，落實各項防疫工作。
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