中央流行疫情指揮中心，衛福部長陳時中確診新冠肺炎，其他成員包含發言人莊人祥、次長薛瑞元、以及醫福會執行長王必勝同時染疫，新黨市議員參選人游智彬表示，陳時中染疫是老天爺的懲罰，因此與議員劉榮之等人，今天中午到指揮中心門口，致贈「音容宛在」、「罄竹難書」花籃，祝陳時中，早日康復，一路好走（去選市長）。

衛福部長陳時中確診，自曝「發燒3天已退燒，只是咳嗽咳起來骨頭會痛」。以不滿防疫政策為由，新黨市議員參選人游智彬、劉榮之等人，今（16）日中午赴指揮中心所在地的疾管署前，送上寫有「音容宛在」、「罄竹難書」的花籃，稱是要祝陳時中早日康復、一路好走去選市長，還說陳時中染疫是老天爺在懲處他「只為選舉超前部署」。

游智彬解釋送上兩個花籃的意思，一是近日不見陳時中主持防疫會議，但其「音容宛在」，感念至深；二是，陳時中的防疫功勞，猶如當時教育部長杜正勝所言「罄竹難書」，所以才特別贈送陳時中這兩句話，要祝陳時中早日康復，一路好走去選市長。

陳時中6月13日快篩陽性確診新冠肺炎，隨即進行居家隔離，面對外界關心病況，陳時中日前主動向媒體透露，自己發燒3天，但已經退燒了，只是現在仍有咳嗽，「咳起來骨頭會痛」。