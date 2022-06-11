年底台北市長選戰，引發政壇關注。港媒評論指出，近期多項民調指出，獲台北市市長柯文哲力挺的副市長黃珊珊，已站穩2成支持度，黃深藍背景的票源，加上國民黨黨主席朱立倫近日訪美的「親美反共說」引深藍不滿，都讓蔣萬安壓力極大；黃這2成的支持度，恐重演2018年台北市長選舉棄保效應，蔣的警報已大作。

香港媒體《中評社》今日（11）評論指出，2018年綠營支持者「棄姚保柯」，當時以無黨籍尋求連任的柯文哲得票率41.1%，國民黨的丁守中40.8%，民進黨的姚文智因棄保效應只拿到17.3%，讓柯成功連任。

評論表示，總統蔡英文上月25日與黃珊珊一同視察台北榮民總醫院，後續卻沒視察新北市，給了外界「小英親自出手」的聯想；民進黨台北市議員王世堅9日又稱「情感上百分百支持黃珊珊」，引發綠白檯面下互動的想像。加上民眾黨近期挖角現任藍議員陳義洲辦公室主任、國民黨內湖青工會長張煥霖，以及國民黨台北市前議員蔣乃辛的子弟兵周家宏，都讓蔣萬安的深藍票倉出現破口。

評論分析，近期多項台北市長民調皆顯示，黃珊珊已站穩2成支持度，讓票源重疊的蔣萬安壓力極大，加上深藍族群近期不滿朱立倫訪美的「親美反共說」，都恐怕讓蔣響起不小的「警報」。