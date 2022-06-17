國民黨台北市長參選人蔣萬安近日延攬新北市長侯友宜前小編、新北市前副發言人蔡畹鎣任團隊副發言人，是第三位加入的侯家軍，被外界解讀是不是要組成雙北連線；對此新北市長侯友宜今(17)日表示，年輕人有自己的想法、有自己的選擇，我們都要做好完全的尊重。

今日侯友宜前往三重視察並慰問第一線的防疫以及醫護人員後，接受訪問時表示，年輕人有自己的選擇，多多嘗試、多歷練對他的成長過程就多了一份養份，這何嘗不是一件年輕人願意接受挑戰的事情嗎？

對於媒體追問，是否有推薦她加入蔣萬安的團隊，侯友宜僅說，年輕人有自己的想法、有自己的選擇，我們都要做好完全的尊重。

另外也有媒體提問，民眾黨立委蔡壁如有意參選新北市長，侯友宜則回應，自己現在是新北市的市長，目前最重要的事情把防疫、市政兩邊的工作要齊頭並進的做好，尤其市政今年是最後一年，有一些當時候的政見還沒有做好的，必須要更加把勁，把事情做好，所以市長只有專心一意的做好市政跟防疫這兩項工作全力以赴。