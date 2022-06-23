年底首都市長之戰接近，有意參選的台北市副市長黃珊珊，卻屢被指控利用公務行程替民眾黨議員參選人造勢，遭藍綠炮轟行政不中立、應盡快請辭，國民黨台北市長參選人蔣萬安今酸，請辭參選是每位行政首長都須面對的問題，認為不該藉由行政資源來跑行程，進行選舉活動，且北市身為首都更該行政中立、以作表率。

藍白陣營近期在基層短兵相接，多次傳出國民黨里長、新人倒戈，蔣陣營被形容「後院失火」，不過今早蔣萬安回防本命區，還有多名里長陪同在側，他強調，選舉過程中，會有很多耳語做不同操作，目的是動搖支持者信心，甚至刻意製造內部矛盾和分化。

蔣強調，其實對自家陣營來講，就是希望能夠一步一腳印，爭取所有市民認同，以及成為所有民眾心中最好的市長候選人，「台北市身為首都，我們不應該在回到過去這種充滿耳語的負面競選環境。」

對於黃珊珊確定參選卻不請辭副市長一職，蔣批評，這是每位行政首長都必須面對的問題，他也舉新北市長侯友宜為例，對方早在2018年2月就請辭副市長，宣布參選新北市長，沒有藉由行政資源來跑行程，進行選舉活動，北市身為首都，更應該執行行政中立、以做表率。