國民黨台北市長參選人蔣萬安今早前往「本命區」中山區文昌宮參拜，許多藍營里長陪同在側，對於傳言指出下周民進黨將徵召衛福部長陳時中參選北市，他直言，綠營內部怎麼決定要尊重，但現階段全民抗疫尚未結束，任何個人決定都不該影響到指揮中心的運作，這才是民眾的期待。

近期頻跑基層的蔣萬安，今早再度展現暖男魅力，參拜時也有不少民眾高喊「市長好」，他笑說，很高興又回到中山區，文昌宮在地方上除了是信仰中心，也是很多民眾非常喜愛的宮廟，平時香火鼎盛，今天也來了非常多的里長給他加油打氣、非常感動，接下來會加倍努力，在台北市每一區積極行走，爭取市民的支持和認同。

由於潛在對手陳時中確診解隔後，仍因連續兩天快篩陽無法缺席防疫記者會，蔣萬安說，當然希望陳部長早日康復；外傳民進黨可能會在下周中常會徵召陳時中參選台北市長，他則表示，民進黨內部的決定自己都尊重，任何個人決定都不該影響到指揮中心的運作不過也祝福目前確診中的陳時中儘快康復。

至於投入選戰後是否代表陳時中從指揮中心畢業，蔣先是「呵呵呵」冷笑三聲，接著稱「這可能要問陳部長」 、「尊重每個人決定」，假使民進黨真的推陳時中參選，同黨的前交通部長林佳龍是否會落得一場空？他則說，那點就問林佳龍本人了。