國民黨29日中常會正式徵召智庫執行長柯志恩（中）出征高雄市，提名後，柯志恩與主席朱立倫（左二）等人一同加油，強調會用行動證明對高雄的愛，讓「我是高雄人」再次成為一種榮耀。（王英豪攝）

國民黨中常會今確定徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，黨主席朱立倫介紹時表示，柯未來會在前高雄市長韓國瑜與韓團隊大家一起努力，把高雄重大建設與地方關心事項一一努力完成，盼全黨一起協助柯打贏選戰，給高雄光明未來。

不過柯志恩受訪重申，政見不會有創新的愛情摩天輪，那是屬於韓國瑜的政見，她期盼能在既有硬體下做更細緻的發展，那才是我未來訴求主軸，「不是切割」。

柯志恩表示，各界對韓國瑜有不同想法，但韓團隊包含前副市長李四川、葉匡時、陳雄文的專業與過去的建設與願景規劃，所有高雄市民都看得到，好的建設就繼續延續下去，但也不用刻意強調與韓如何。

對綠營把柯志恩與韓國瑜扣在一起，柯說，她與韓性別不同、髮量不同，當然很多都不同，「今天是柯志恩要選高雄市長，一切都只對準柯志恩過來、如果大家還眷戀韓國瑜，就跟他一起去做公益」，這是綠營讓高雄建設進步最重要原動力。

柯志恩說，榮幸被徵召，現在開始全力以赴，她明天上午10時就會在高鐵左營站出現，下周就會開始搬到高雄，疫情中與議員陸戰結合，空戰會與黨中央、媒體配合，發散議題，高雄不能被邊緣化，她最想見到很多市民對她投出溫暖眼神。

對參選轉折，柯志恩表示，原希望培養在地人才優先，但在地議員認為準備不及就轉變她心態，在國民黨這麼危難時候，從小又在南部長大，北漂青年的媽決定回南部、回到從小嚮往的高雄，力拚高雄城市發展，選戰一定打到全國都看得到。

朱立倫表示，柯志恩祖父母住高雄，是南台灣長大的陽光女孩，現在北漂一段期間要回南台灣為高雄鄉親打拚，平安、健康、希望是柯要給高雄的未來。

談到孫文學校校長張亞中，柯志恩說，非常敬重張，有機會會去拜訪，張有一些很好的想法與團體，每一張票她都需要，也相信張對她的參選會給予很大祝福。

對未來對手高雄市長陳其邁受訪肯定，柯志恩也回應，陳與她是以前立院同事，有幾次在高雄遇到，陳會請司機還會幫她繞一下，讓她感覺陳某種程度的溫暖，她也會溫柔相對，未來會是君子之爭，針對建設與願景一一檢視，良性競爭。