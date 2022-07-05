國民黨高雄市長參選人柯志恩計畫提出的第1個政見為「反霸凌」，昨高市議員黃捷在臉書曬出當年收到的「冥紙恐嚇信」，認為不少政治人物都被霸凌過，卻沒見柯出來聲援。對此，柯志恩今（5）日強調，看到政治人物被霸凌都感同身受，但無法一一回應，但未來大家就是一起反霸凌，不用牽拖太多。

黃捷認為，柯志恩談反霸凌簡直是「捅到馬蜂窩」，若她真心要反霸凌，請從聲援受害者開始，而不是急著替自己抱屈。柯志恩昨事後親自在黃捷臉書回應，「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」

柯志恩今表示，看到新聞報導黃捷覺得當初沒聲援她，自己才親自回應，希望反霸凌，大家一起來。從過去到現在，不論藍綠等意識形態不同的人遭到很多言語攻擊，只要讓當事人覺得不舒服、非常委屈都不應該。

柯志恩強調，當事人可以針對自己受創程度做不同因應，像她很多事情被扭曲就選擇提告，黃捷也有她的方法，但無論如何任何言語或行為的霸凌都是大家要極力譴責，而且要維護很好的「網路天空」。

針對黃捷說過去沒聲援過？柯志恩解釋，沒那麼多時間，無法一一做出回應，不是只有黃捷，非常多政治人物都是被霸凌，未來大家就是一起反霸凌，至於說過去為何沒注意，「我覺得牽拖到過去如何，往事已矣」，大家往前進，為反霸凌目標來努力。

柯志恩提到，有關反霸凌政見，自己很能感同身受，校園霸凌的確有很多黑暗面，像是雖有輔導單位介入，但有多少人是屬於心理諮商的背景，可以對霸凌者或被霸凌者它背後原生家庭因素等檢視，她認為要有更細緻方法，不純然只是從輔導單位或心理諮商方式處理。