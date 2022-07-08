高雄市政府今天辦理三民運動中心動土典禮，高雄市長陳其邁上午出席活動時被問及年底九合一選舉，國民黨高雄市長參選人柯志恩8月底要走訪高雄38區的看法，陳其邁表示，每個候選人都有不同策略的一些考量，予以尊重，也強調這問題應可向柯志恩本人請教。

對於柯志恩說高雄停電是日常，停電有無因應的對策，對此，市長陳其邁強調，今天來參加活動，主要是關心高雄市整個的運動產業發展。

陳其邁表示，今天是三民運動中心的動工，7月底還有岡山，8月還有小港鼓山，市府就運動中心一座一座開，一座一座建，目標是13個運動中心。

陳其邁說，三民運動中心是位於三民東區，也緊接著三民東跟鳳山赤山，這個在高雄可以說是人口最密集的一個地方，所以在這裡市府就要蓋一個適合全年齡、大家都喜歡的運動中心，所以陽明國中原來就有非常好的設施，市府在這裡也蓋了包括有各式各樣功能的體健設施，包括游泳池、瑜珈教室、TRX教室等等，適合各年齡層的各種體健設施，希望能夠讓大家在休閒或是運動的時候有一個好的地方。