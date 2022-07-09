日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，高雄市長陳其邁凌晨在臉書發文哀悼，他強調安倍和台灣的緣分沒有斷過，且一直很支持台灣，即使去年底安倍已經卸任，但仍然向國際社會明確表示「台灣有事就是日本有事」，印證了安倍一路走來信守承諾、始終如一，陳其邁也嚴正譴責暴力。

陳其邁在臉書上發出他與安倍晉三的合照，並回憶當年往事，陳其邁表示，安倍在2007年辭去首相擔任眾議員，與後來成為防衛大臣的弟弟岸信夫、之後成為首相的菅義偉等人跟民進黨訪團會晤，共進早餐。當時他好奇問安倍現在忙什麼？安倍則回應，雖然從首相下來，但努力為重返執政做準備，現在從地方重新出發，接續舉辦草根座談，傾聽人民心聲，見證了安倍面對挫折時強韌的毅力。

陳其邁表示，安倍和台灣的緣分也沒有斷過，一直很支持台灣，當花蓮發生地震，他親手寫下「台灣加油」，當台灣鳳梨被中國杯葛，他在推特上曬台灣鳳梨照聲援，去年疫情嚴峻，台灣也收到日方的友情疫苗，安倍更多次為台灣加入國際組織發聲，明確支持台灣參加CPTPP，也支持讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織等國際組織。

陳其邁指出，即使安倍在2021年12月已經卸任，仍然向國際社會明確表示「台灣有事就是日本有事」，這也印證了安倍一路走來信守承諾、始終如一。他要嚴正譴責暴力，更為失去一位誠摯的日本朋友、台日敬重的政治家表達哀悼之意。