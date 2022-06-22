恩恩事件持續延燒，新北市長侯友宜今日強調「負起全部責任」，事後受訪被問到是政治還是法律責任，侯友宜強調，每一個責任都由侯友宜扛起， 全力配合司法單位調查，全力負起責任。

侯友宜表示，全案之所以交由司法調查，主要是有人爆料錄音檔造假，當時消防局基於捍衛清白尊嚴，主動到司法單位提出告訴。

被問到依恩恩媽媽在電話中描述，恩恩意識不清119可直接聯絡醫院，侯友宜說，當時曾把流程時序報給中央，中央也在公開場合表示新北沒有延誤就醫，這幾天媒體報導4月14日那段時間，基隆跟桃園做法都一樣，不是新北獨創，也是這樣4月20日中央才修改相關規定。

對恩恩爸說「官僚殺人」，侯友宜說，錄音檔外界有很多看法，現交給司法公正單位了解事情真相，錄音檔外洩造成家屬及相關同仁困擾與傷害「我深感愧疚」，案件已進入司法程序，面對司法任何調查全力配合，也不回避，更重要整體事件侯友宜負起全部責任，被問到是政治還是法律責任，侯強調「每一個我都負責任」

侯友宜說，恩恩家屬心情他完全可以理解，家屬很多要求只要沒有礙於規定，都可以全力配合，當時錄音檔也是受限法律，無法把雙向錄音檔提供給恩恩爸爸， 看到同仁被肉搜，衛生局電話被打爆，他深感愧疚，會不斷做好自我反省檢討，藉每個事件把工作做得更周全。

有國民黨人士指侯市府輕忽恩恩事件，侯友宜說，每個生命都是他最重視、最關心的，他從新北擔任副市長到市長這段期間，所有只要跟生命有關的大小事都會全力關心，關心每個事件檢討，希望事情做到更好