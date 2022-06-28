陳時中挨轟「落跑指揮官」 侯友宜這樣看

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不再固定出席疫情記者會，指揮中心解釋因疫情已穩定下降所以做此調整，陳因此挨轟「落跑指揮官」。

新北市長侯友宜今被問到此事表示，疫情雖緩降，但降的速度仍不夠快，疫情目前還是受到嚴峻挑戰，我們依然要堅守個人崗位、戰戰兢兢全力以赴，做好防疫 讓市民在疫情期間還能夠平安順利度過轉型期，也能把市政建設做好，每個人在自己工作崗位上，做好自己的工作。