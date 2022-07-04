新竹市長林智堅投入桃園市長選舉，國民黨文傳會副主委林家興、新竹市議員參選人何志勇、桃園市議員參選人凌濤、孫韻璇等人今天開記者會，頒發「落跑勳章」給林智堅，諷刺林智堅原本堅持要推大新竹，還一度想帶全家到美國，「你是新竹堅、桃園堅、還是美利堅？」

凌濤說，林智堅有「跑路三階段」，首先是「到桃園試水溫」、「找工作」，但卻被桃園市長鄭文燦無情打臉、斷然拒絕；第二階段「因人設市」回頭推動大新竹合併案，為自己量身打造新工作，林智堅都在演戲，演出對新竹的熱愛，但大新竹合併案在5月26日之前壓線無望；林智堅馬上見風轉舵進入第三階段，鬆口對桃園市長選舉稱「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，終於上演「一人卡兩市」、「落跑市長」戲碼，「跑路優先」，迫不及待拋棄新竹市民。

凌濤表示，林智堅的跑路三部曲，整整一年半都在找工作，全黨為林智堅開綠燈，難道因為林智堅是有「小英男孩」標章，所以全黨都護著他？如果對桃園、新竹發展毫不用心、沒有心思，請趕快舉家到美國休息，不要耽誤兩城市的整體發展。

孫韻璇則指出，林智堅已經被認證是「落跑市長」，任期沒有做滿就要轉戰桃園，根據民調顯示，有六成民眾認為林智堅應該做滿新竹市長任期，六成四民眾對於民進黨徵召林智堅參選桃園市長表達不滿。她強調，林智堅曾宣示大新竹合併的美麗願景，也說對新竹有情感、有使命感，一定會全力輔選，也不會參選桃園市長，但這麼多的承諾全部跳票，誠信破產，桃園市民不希望這樣的「政治出軌男」當我們的桃園市長。