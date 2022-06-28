恩恩爸今天說，「新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難。」

假設此言為真，那麼一開始拒絕恩恩的是「衛生福利部」雙和醫院，這也要怪在新北市府嗎？當然，筆者相信雙和醫院不會故意拒絕任何一位病患，據表示在恩恩案的前一天雙和醫院有多名急診醫護人員確診，才會在恩恩等待救護車的時間點，一開始說沒有床位。

現在很奇怪的是，好像中央的規定，衛福部的醫院，這些責任全部都要新北市政府來扛，會不會也太瞧得起侯友宜了？恩恩爸承受著喪子之痛，要指控任何人都有正當性，但受害人自己來當檢察官，畢竟也不是法治社會的價值。

已經有「行政院顧問」去向新北地檢署告發新北市的兩位局長「過失殺人」，如果新北市衛生局真的在恩恩案時「無人值班、無人接電話」，這是不作為的過失致人於死，檢察官也不至於包庇侯友宜市府；反之若的確是因疫調個案太多佔線，司法的調查也能還新北市防疫人員一個清白。

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