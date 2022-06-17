國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，一度引發「桃園之亂」，曾表態爭取參選的台北市前議員羅智強，則持續在桃園行腳，不少政治人物也到場相挺。羅表示，有媒體問他是否要當「跨黨派的共主」？他刊出與國民黨、民眾黨桃園在地人士的大合照，強調自己不會自抬身價當「共主」，他只是個「小兵」，至於為疫情祈福則是不分黨派的。不少網友一看畫面十分驚訝羅智強的「勇氣」，卻也認為與民眾黨部分合作是必須的。

羅智強昨日（16）在臉書發文，刊出他與藍白政治人物的合影，表示他當日早上從大溪出發時，遇到大風大雨，特別感謝國民黨的李柏坊議員、簡志偉議員，還有民眾黨的市議員參選人徐慈檉，和他一起風雨同行。

羅智強指出，有媒體好奇他們這「跨黨派的行腳組合」，還問他是不是要當「跨黨派的共主」？針對這個問題，羅直言自己僅「笑了笑」，因為他可不會自抬身價當什麼「共主」，最多只是希望自己成為，促進民主制衡力量最大化的「小兵」罷了。羅強調，他很早就說過了，為疫情祈福是不分黨派的，有沒有選舉，都不妨礙他們為這塊土地祈福的努力；不管是國民黨、民眾黨、無黨籍，或者民進黨的朋友，願意一起來祈福，他都歡迎。

此文獲得超過4600個讚、超過110則留言。網友紛紛回應：「讚嘆你的勇氣！畢竟這種組合很容易被誤會，但與民眾黨一定的合作是必須的」、「在野黨不團結，民進黨會繼續囂張」、「有些事是超過黨派與立場的」、「台灣最悲哀的事，凡事都用政治選舉去解讀，唯有意識形態掛帥」、「看到你們幾人合照很驚訝，但我覺得這感覺不錯」。