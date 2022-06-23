議長鍾東錦駁斥脫黨參選一說。（李京昇攝）

國民黨下屆縣長參選人懸而未決，黨中央仍屬意的人選立委徐志榮，有意參選的苗栗縣議會議長鍾東錦，22日與黨主席朱立倫密談多時，朱仍希望鍾東錦能退讓，鍾則表示參選到底，因此外界盛傳鍾恐脫黨參選。對此，鍾東錦23日受訪指出，所謂逆光前行，只是代表他走得辛苦，並未曾打算退黨或脫黨參選，他深愛國民黨，不懂外界所指現在要脫黨參選的言論，根本是胡說。

鍾東錦昨天會面朱立倫之後，當晚有感而發在個人臉書發文，並寫下「我本將心托明月，奈何明月照溝渠」，並提及他已經浪蕩了前半輩子，這一次，請大家牽起手跟他走，讓他演出這人生中最後一次叛逆，放下百年大黨的沉重包袱，眾人一起逆光前行。

因為一句「放下百年大黨的沉重包袱，眾人一起逆光前行」，引起外界聯想，若朱立倫堅持提名徐志榮，認為鍾東錦將脫黨參選，對此鍾稍早接受本報記者訪問，當場駁斥此議論。

鍾東錦表示，他很明確向朱主席表達參選理念，也多次向朱告知徐立委已多次推辭不願參選，他昨天有感而發，是因為現在黨內還沒辦法達到共識，他深信朱主席英明，做事決策都有其考量，黨內也不乏優秀人才，但朱身邊的人可能不識大局，搞不清楚地方狀況，這才讓他走到現在變得非常辛苦。

對於脫黨一說，鍾東錦強調，他鍾愛國民黨，長年來不只對地方付出，也對國民黨付出很多，他身為黨內有志之士，為黨努力多時何必退黨，不可能現在脫黨參選或退黨，他所謂放下包袱，是希望超越黨派，回到自己的初心，並繼續往前走下去。

地方政壇則指，苗栗一直都是鐵藍票倉，鍾東錦脫黨、退黨只會背負罵名，此舉也會把鐵藍支持者推開，若是退黨參選只有一種可能性，就是鍾東錦被黨中央開除黨籍，屆時鍾才會以個人名義參選。