前農水署苗栗管理處長謝福弘獲得國民黨提名參選苗栗縣長，謝福弘由台北返回苗栗競選籌備處後，關心電話不斷。（謝明俊攝）

謝福弘期望以最大誠意尋求縣議長鍾東錦的諒解與支持。（謝明俊攝）

前農水署苗栗管理處長謝福弘歷經多方曲折，29日終獲國民黨中央提名參選苗栗縣長，謝福弘從表態爭取國民黨提名以來，始終保持低調，並以黨內和諧為最大原則，避免傷及苗栗藍軍團結氣氛，因此，他表示將在第1時間求見議長鍾東錦，尋求議長的諒解與支持，共同為國民黨打贏這場勝仗。

國民黨選策會提名小組是在29日上午開會討論，最後提名小組定案建議提名謝福弘後，隨由組發會主委許宇甄以電話通知謝福弘，請謝福弘立即趕赴台北中央黨部，接受黨提名，謝福弘在黨部接受媒體簡短訪問後，隨即驅車返回苗栗，期間各方關心電話絡繹不絕。

謝福弘在苗栗競選籌備處接受記者訪問時表示，他非常肯定縣議長鍾東錦在主持議會期間對縣政的協助，縣民都是有共睹，尤其是接任苗栗縣黨部主委以來，全力支持黨中央政策，反萊豬、4大公投等無不全力以赴，是1個忠貞的國民黨員，所以接下來，他首要工作將以最大誠意希望能盡快來拜訪鍾東錦，以祈獲得議長的支持和諒解。

謝福弘早年就投身國民黨黨務系統，後出任苗栗水利會會長1職，在國民黨苗栗縣黨部、水利會及農會系統中，有相當深厚的人脈關係，在苗栗政壇中，甚少樹敵，與前縣長傅學鵬、劉政鴻、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明以及縣議長鍾東錦等人都保持良好關係，2年前獲得傅學鵬的全力支持，全力投入爭取苗栗縣長參選提名。

2年來，謝福弘在傅學鵬的陪同下，以鴨子划水之姿，走遍苗栗縣18個鄉鎮市，遍訪各各鄉鎮市長、農會和水利系統，由於謝福弘刻意保持低調，所以雖然一般民眾並不熟悉謝福弘，但在苗栗縣內傳統選務系統內對他則是知之甚詳。傅學鵬對謝福弘非常有信心，曾多次表示只要謝福弘獲得國民黨提名，馬上就可以衝高支持度。

5月10日，朱立倫走訪苗栗政壇，並在傅學鵬老宅會面苗栗縣藍軍政界代表人物，事後，傅學鵬召集10人小組開會，歷經2度協商，決定推舉謝福弘代表國民黨，並當場簽署連署書，獲得10人小組中的7名大老共同連署支持，謝福弘獲得連署後，親自將連署書送往台北黨中央，但始終都未獲黨中央任何回覆。

在黨中央確定提名前這段時間，因各方角逐力道相當強勁，謝福弘始終以維持黨內和諧的大原則下，等候黨中央最後決定，謝福弘明確表態，一定全力支持黨中央提名人選，如果獲得黨中央提名，也將全力以赴。因此，他在日前已在苗栗市成立競選總部籌備處，正式投入選戰競逐。