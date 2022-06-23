國民黨智庫執行長、前立委柯志恩頻頻被點名參選高雄市長，21日更傳出高市黨部已擬好說帖，分送至各區黨部，內容主要是解釋徵召國民黨智庫執行長柯志恩的理由，被視為黨中央已屬意人選、即將徵召，柯志恩昨（22日）在政論節目中也對此做出說明。

政論節目《少康戰情室》主持人趙少康針對徵召一事，詢問柯志恩「到底怎麼樣？現在情況如何？」柯直言「沒有啦！」她指出黨秘書長黃健庭表示目前有兩份「內參式」民調，「我相信有很多名字在民單上的參選人，都很希望黨中央能夠公布」，自己「也希望黨中央公布並告訴大家依據的標準是什麼？」

柯志恩提到，一個民調會有人想證明「為什麼自己不是第一？」也會有人質疑「為什麼自己是第一？」因此最好的方法就是「很清楚的交代你有做民調，即便不是最後選策會考量，起碼是個參考的數值」，有人有質疑，就應該公布！

柯志恩坦言，過去國民黨都認為人選應該是在地優先，但在地人選都是要長期培養，而現在距離選舉只剩5個月的時間，「不要每次到選舉都說要在地，結果一看都沒有人，最後只能空降」，柯也直言「已經講了20幾年，但今年又發生同樣的問題，而且還是在高雄這麼艱困的選區！」因此她認為若要空降，除了民調是參考值外，「最重要的是能為這些在地議員保住席次」。

最後柯志恩強調，國民黨3年多來在高雄的得票嚴重流失，但在如此大的落差之下還是得派人參戰，若沒辦法推出在地，空降「是否能製造全國議題、保住議員席次？」且國民黨的基本盤，勢必要穩住甚至開創，「所以必須要有一個中間上的選擇」。