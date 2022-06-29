年底台北市長選舉，三腳督格局隱然浮現。國民黨參選人為蔣萬安，衛福部長陳時中可望獲綠營徵召選年底台北市長，台北市副市長黃珊珊也幾乎確定參選。國民黨台北市議員參選人、曾任2018年丁守中競選台北市長團隊發言人的詹為元今(29日)向港媒分析，蔣萬安應該轉往「市政議題」，這才是他的真正戰場。

根據《中評社》報導，詹為元分析，在北市選局中，蔣的最大危機是民調如果往下走，讓支持者認為他不夠強，可能為了不讓民進黨拿走台北市長，轉支持民眾黨力挺的黃珊珊。

詹為元認為，陳時中的確是民進黨在台北市的最強人選，有人格魅力，知名度極高等等，不過，蔣萬安應該不要以疫情為主的議題來發動攻勢，應該轉往市政議題，這才是他的真正戰場。他分析，蔣把戰場導為台北市政，可以帶領議題，一方面又可洗刷他不瞭解市政的刻板印象，且陳時中對台北市政也不熟悉，把陳拖進這戰場，是蔣接下來可以創造出對自己比較有利的基礎。