1名網友在《爆廢公社》PO出一段輪椅阿北飆車影片，阿北坐著輪椅高速橫跨桃園市中興路，還逆向直行，他不禁爆笑大喊：「太快了吧」，貼文一出，網友們直呼：「一台輪椅飆出卡丁車的氣勢」、「不要命」、「好幾次遇到這種的都逆向飆車闖紅燈還按喇叭要你讓路」、「都坐輪椅了還飆」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》以「真的很危險，直接在你面前超速」貼出一段輪椅阿北穿越馬路的影片，原PO在車上大喊：「太快了啦」，身旁不斷地傳來同行友人的笑聲。畫面中可見，他在桃園市龍潭區中興路前等紅燈時，一位坐輪椅的阿北突高速從他的右後方衝出，橫跨到對向馬路，逆向繼續在中興路直行。

影片曝光後，網友們紛紛驚呼：「甩尾甩起來」、「可怕」、「那摩托車阿姨還嚇到了」、「哪天就飆上國道了」、「真正的生命鬥士」、「好幾次遇到這種的都逆向飆車闖紅燈還按喇叭要你讓路」、「一台輪椅飆出卡丁車的氣勢」、「不要命」、「還逆向」。

也有人狂酸：「這下你知道他為什麼坐輪椅了嗎」、「不知道他坐輪椅前腿是不是好好的，都坐輪椅了還飆」、「都已經坐輪椅了，還不肯收斂收斂」「被撞上都不知道改說什麼了」、「阻止不了那顆想飆速的心」。