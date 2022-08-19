中國天氣網通報，大陸中央氣象台19日6時繼續發布高溫紅色預警。新華社報導，7月21日以來，中央氣象台已連續30天發布高溫預警、連續第8天發布高溫紅色預警。預計本輪高溫將持續到25日，26日至27日南方地區高溫範圍將減小、強度減弱。

大陸中央氣象台19日6時繼續發布高溫紅色預警：預計8月19日白天，陝西南部、河北南部、河南、山東南部、安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建大部、四川中東部、重慶、貴州東部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35～39℃，其中，陝西南部、四川東部、重慶大部、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部、安徽東南部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

過去一個月，35℃以上的高溫天氣覆蓋中國450萬平方公里的面積，大範圍極端高溫炙烤川渝、江南等地。杭州、南昌、上海、福州、重慶、長沙等地的高溫日數超過25天，超過200個國家觀測站突破最高氣溫歷史極值，重慶北碚氣溫達到45℃。

持續高溫少雨引發多地出現氣象乾旱，中央氣象台18日發布今年首個氣象乾旱預警。

預計未來三天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，上述地區最高氣溫可達35℃至38℃，局地可超過40℃。