【立綱氣象報報】高壓勢力西伸 天氣晴朗 山區午後雨│中視晚間氣象 20220819

受到太平洋高壓勢力影響，周休假期晴朗炎熱，山區還是會有午後雷陣雨，平地較少，氣象局針對全台5縣市發布高溫資訊，可能出現38度以上高溫。氣象主播戴立綱表示，下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，其路徑往西北後再往北方日本移動，會為東台灣帶來降雨。

氣象局指出，明（20）日台灣在太平洋高壓邊緣，水氣逐漸減少，清晨西半部仍有零星降雨機會，不過雨勢小、時間短，白天各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，午後中南部、大台北及各山區有局部雷陣雨，山區雨勢較大。

氣溫方面，明日高溫普遍為33至35度，氣象局針對5縣市發布高溫資訊，花蓮縣、台東縣仍可能達到38度極端高溫，台北市、新北市、宜蘭縣容易出現36度以上高溫，各地雲量較少，中午前後紫外線偏強。

氣象局明日針對5縣市發布高溫資訊，花蓮、台東有機會出現38度高溫。（圖／截取自氣象局官網）

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東側有熱帶擾動發展機會，要到下周才會逐漸發展，強度偏弱，發展為颱風機率較低，其路徑往西北後再往北方日本移動，對台灣來說就是帶來水氣，降雨機率增加。

氣象主播戴立綱表示，受到熱帶性高氣壓西伸影響，下周一、下周二（8/22、8/23）部分地區會達到37度高溫，下周三起高壓勢力減弱，菲律賓附近的低壓有機會來到台東東南方海域，伴隨而來的水氣會為台灣東部帶來短暫降雨，西部雲層量增多。