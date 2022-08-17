颱風蠢蠢欲動，氣象專家吳德榮表示，下周二至下周四台灣東南方有熱帶擾動醞釀、活動，往巴士海峽靠近，越來越接近台灣，可能增強成熱帶性低壓或颱風，需持續觀察。近日天氣方面，今、明兩天南方水氣增多，西半部午後有局部雷陣雨，易有大雷雨及劇烈天氣發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲系集模式模擬，下周二至下周四（23至25日）台灣東南方有熱帶擾動醞釀、活動，往巴士海峽靠近，接近台灣，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風。不過這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，由右至左為23日至25日的模擬圖顯示，在台灣東南方有「熱帶擾動」活動，往巴士海峽靠近，越來越接近台灣，不確定性範圍大。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

天氣部分，吳德榮表示，今、明（17、18日）兩天台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣晴朗炎熱，各地高溫35度，其中東部飆38度，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。周五（19日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

周六至下周二（20至23日）在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升；台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區。下周一、二北部、東半部將出現極端高溫，要特別注意防曬、防中暑。