新冠疫苗採購價格及相關會議資料被政府核定為「絕對機密」，將封存30年不公開，引發外界討論，民進黨台北市長參選人陳時中也強調，疫苗採購簽保密條款是國際通例，若違約公開價格，未來很難優先購藥。不過，這樣的說法，藍營很難接受，國民黨台北市長參選人蔣萬安則批評，這是非常黑箱作業。

蔣萬安痛批，世界各國對於疫苗採購價格都有公開，包括日本或民間團體都很清楚，就只有陳時中不敢告訴國人，到底花了多少，這部份非常非常黑箱，台北市民讓陳時中來管理1700億的預算，如果每個案子都說是極機密，都要封存30年，那還得了。

中廣董事長趙少康也批評，應該幫陳時中取個綽號叫「陳30」，蔡英文論文也要封存30年，一個人有多少30年，這有什麼祕密，是怕別人知道，中間如何決策，就像「3＋11」，中間一定有鬼，但如果2年後換黨執政就直接公開。

至於陳時中回應簽保密是怕未來無法優先購藥，趙少康痛批，當時疫情嚴峻，台灣買疫苗也沒有優先買到，反倒是民間企業採購先把BNT引進來，還比別人後面，哪有先得到，亂講一通。