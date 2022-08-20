新冠肺炎前年在全球爆發後，民進黨政府疫苗採購爭議不斷，立法院國民黨團調查卻發現，衛福部將當時疫苗採購合約列為國家絕對機密，要封存30年才能解密。中廣董事長趙少康上午表示，「絕對機密」恐「絕對護航」，籲政府立即解密。

趙少康質疑，全世界都知道新冠肺炎疫苗價格，鴻海、慈濟、台積電也知道BNT用多少錢買的，唯獨民進黨政府把疫苗採購價格、會議記錄當獨家秘辛，一概封存30年，要到蔡英文總統、前防疫指揮官陳時中100歲才能解密。

趙少康說，「絕對的權力使人絕對腐化，絕對的隱藏使人絕對貪瀆」，政府應該開大門走大路，事無不可對人言，又不是國防軍事機密，有什麼怕人知道的？難道採購過程中有什麼貓膩？到底有什麼需要隱藏？到底多少人拿了多少好處？

趙少康認為，蔡英文總統應告訴國人，新冠肺炎疫苗採購資料為何要保密30年？根據什麼法律？跟國家安危有關？還是有什麼不可告人醜聞？又或是全世界只有台灣獨家買到新冠疫苗？還是為了保護決策官員不被檢調追查？

趙少康也批評，陳時中說藥品採購價格若外洩，以後在國際上很難優先採購，怪哉斯言，我國新冠疫苗採購有優先獲得？不是等好久才買到？有什麼特別好的藥品在全世界是優先採購到？請列個表告訴國人。

趙少康直言，陳時中若還想選台北市長，就應立刻要求解密自己列為機密的疫苗採購合約，否則「陳30年」會如影隨形跟著，看陳怎麼選下去。