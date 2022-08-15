「台勞」不再是句玩笑話！近日頻傳台灣人被拐騙到柬埔寨，遭遇被性侵、當血奴、逼迫從事詐騙、甚至盜賣器官等悲慘事件，數千名受害者被救回的不到十分之一；媒體人趙少康在臉書痛批蔡政府搞新南向、打假訊息、外交不務實，真正危害到國人安全的柬埔寨爭議，反而束手無策，讓他不禁大罵：「要這樣的政府做什麼？」

趙少康今(15日)以「台勞竟然成真，台灣怎麼淪落至此？」為標題發文寫道：「台灣人被騙到柬埔寨各種悲慘遭遇最近受到國內關注，據說已經有至少2000人到柬埔寨以後被拐賣、勒贖甚至盜賣器官，下場悽慘。今天又傳出，緬甸的KK園區更可怕，受害者可能被活摘器官丟到公海。以前都是東南亞人士來台灣當勞工，現在竟然轉為台灣人要出國謀生，還被詐騙，過去開玩笑說的『台勞』，竟然在蔡英文任內成真了，實在悲哀。」

他批評新南向政策失敗，「蔡英文上台以後，台灣缺電、薪資倒退、勞基法修惡、民生物價高漲、防疫漏洞百出，大家的荷包越來越薄，年輕人對未來缺乏盼望，苦日子過不下去，才會萌生出國闖蕩的念頭。至於民進黨因為反中硬推的新南向政策，不只貨出不去，現在連人都回不來。」

趙少康痛批政府無能，「我們和柬埔寨沒有邦交，也沒設立辦事處，現在兩岸關係緊張，柬埔寨立場親共，台灣人在柬埔寨遇難，只能向越南、泰國求救，新南向政策推動了半天，在柬埔寨怎麼連一個能讓台灣人求救的站點都沒有，政府無能，讓人民成為芻狗。」

他質疑蔡政府查假訊息只為打擊異己，真正攸關國人安危的假訊息反而不出力，「柬埔寨爭議燒了大半個月，政府完全束手無策，只能派人在機場舉舉宣導標語，不只無法防範於前，又援救不力，蔡政府一天到晚威脅要查網路假訊息，查的都是對自己不利的訊息，這些虛假的求職訊息危害這麼大，為什麼不全力查察？外交部也不能消極的只把柬埔寨列為旅遊警示，至少要讓國人知道，在他國落難，要到哪裡尋求協助。」

趙少康對蔡政府不務實的外交方針看不下去，「蔡政府整天送往迎來，裴洛西離台後的爛攤子還沒收拾完，現在又忙著接待五位美國國會議員，對人民到底帶來什麼好處？我要肯定國民黨鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷三位立委，親自深入柬埔寨瞭解狀況、建立溝通管道，保障台灣人權益與安全。外交要做實事不是喊口號、搞接待，請蔡英文不要再忙著花錢作秀，保護國人才是第一要務，如果連人都救不回來，要這樣的政府做什麼？」

網友表示：「政府可以提高旅遊風險燈號,跟柬埔寨溝通要求改善,無效可以減班甚至斷航」、「真的要解救同胞出來」、「這是因為綠色執政、搞慘了台灣經濟、年輕人無法拿到合理的薪資只有到國外打拚、難道執政者沒有責任、一天到晚只會喊口號而已」、「民進黨的外交部沒半步」。