言論自由再度倒退？「數位中介服務法」（簡稱中介法）草案說明會12日召開，各界對中介法看法各有不同，外界質疑草案限縮言論自由，國民黨立委李貴敏13日發出新聞稿表示，雖然頂著箝制言論自由的罵名，NCC似乎鐵了心要硬推數位中介服務法到底，未來在法院決定前，政府單位隨隨便便就可以給網路上的言論加標簽、下警語，這跟「網路戒嚴」有什麼差別？PTT鄉民也怒酸，民進黨執政愈來愈獨裁，「現在是數位戒嚴了嗎？」，說以後「論文」跟「棒球場」都會變成不能討論的關鍵字。

李貴敏質疑，同時草案條文之離譜已到匪夷所思的程度。在法院裁定之前，政府就可以要求平台業者加注警語警示，時間更可以高達30天。試問，那一個民主國家對於人民的處置可以跳過程序正義（Due Process）？

李貴敏說，難怪民間懷疑這個法根本不在保障所謂數位人權，其真正目的應該是在「箝制人民言論自由」吧？未來，數位中介服務法最嚴重後果，恐怕是民眾祗有接受政府認可的訊息，只能在不知不覺中被政府、執政黨或其認可機構洗腦！只要不符執政當局判準，言論就可能遭下架或張貼警語，只剩下政府刻意釋放的真假訊息。更別提花25億元成立管理數位平台專責機構意義何在？難道又是一個網軍基地嗎？

PTT鄉民表示：「綠能你不能」、「民進黨獨裁也不是第一天」、「沒抗到中共，先把自己人都抗完了」、「被告www」、「對外抗中，對內維穩」、「早就網路戒嚴了啊」、「飛彈飛過頭上，都沒做為，是抗個鳥」、「噁心的民進黨」。

還有人說，「時空背景不同，現在是數位戒嚴」、「像論文和棒球場以後就不該被網路討論，直接關鍵字刪除」、「台灣人夢想中的未來笑死」、「有沒有什麼黨團要去聲請一下釋憲阿」、「綠色恐怖來嘍」、「以後說黨壞話，信用價值扣1萬分」、「各位好自為之，快樂推噓文的日子將成過往」。