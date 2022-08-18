一名女子阿莉（化名）發現丈夫出軌，前年間便帶著律師助理與徵信社等人前往汽車旅館抓姦，阿莉在房門外聽見2人性交傳來的「嗯嗯啊阿」呻吟聲，待2人開門之際便失控朝女方大罵「賤女人」，事後遭到該女控告侵入住宅與公然侮辱罪。法官審理時認為罪證不足，且阿莉發言當下情緒負面，憲法保障言論自由，不能因他人主觀的不滿而責罰，故判無罪。

判決書指出，阿莉與丈夫小高（化名）現已離婚，兩人婚姻存續期間，阿莉發現小高出軌女同事，2020年3月間丈夫藉口外出，實則與女同事在旅館開房間，阿莉便在律師助理與徵信社人員的陪同下，前往旅館抓姦。

阿莉一行人守候在汽車旅館的車庫，果真等到小高與女同事步出旅館，阿莉在情緒失控之下朝女同事飆罵，「賤女人，不要臉！」事後女同事認為阿莉隨意入侵住宅，還公然侮辱她，憤而報警提告。

阿莉接受偵訊時，坦承自己的確有在車庫稱呼女同事為賤女人，但強調若女同事沒與她老公開房，她也不會那樣罵對方；阿莉的律師則稱，阿莉在等候小高現身途中，有聽見2人做愛的聲音，才會失控說出那些話，認為無妨害名譽的嫌疑。

台北地院法官勘驗證據，認定阿莉進入車庫時，小高與女同事本就準備退房，並無侵害2人的住居權，另外，縱使阿莉用詞粗俗，但阿莉面對配偶與他人共處一室的不堪場面而產生負面情緒，並非故意貶低女同事，基於憲法保障言論自由，故不能輕率責罰，2罪嫌均諭知無罪。可上訴。