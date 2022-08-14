鄭運鵬是王牌中繼？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，因論文抄襲被台大撤銷國發所碩士學位，日前宣布退選候，由立委鄭運鵬接替參選。國民黨台北市議員參選人柳采葳今(14日)在《鄭亦真辣晚報》節目中指出，論文事件除了北部，連中南部年輕人也產生很大的厭惡感，即使換了替林智堅強辯的鄭運鵬出馬，也難以挽回年輕人失去的信心。

主持人鄭亦真提到，林智堅自比先發投手「受傷下場」，還有「王牌中繼」鄭運鵬，柳采葳笑說，「我實在不懂他怎麼會有那個臉，然後去自詡自己是傷兵投手，因為就是他害球員受傷的耶！如果要這樣比喻，反而要說，他是一個球員，然後爆發了醜聞，然後被球團開除，其實還比較恰當，之前不是有很多明星球員嗎？啊我覺得他也不算明星球員啦，爆發了不管是外遇還是什麼樣的醜聞，然後就被球團開除。」

柳采葳比喻說，之前「球團」的總指揮蔡英文還想要力挺到底，不想要開除他，但其他球員都覺得不行、母湯，如果再不開除的話，一定會拖累整個球隊，所以最後不得不把他開除。「那英系為何會在群組裡發難，然後說一定要對林智堅的事情做出適當處分？據我所知，不只是桃園、不只是新竹，包含台北、新北，甚至連嘉義，很多年輕人他們現在都已經開始對論文事件，有非常非常大的厭惡感！」

「是這三個字喔，『厭惡感』，為什麼呢？」柳采葳強調，「其實很多的年輕人，在寫論文的時候，包括我自己，也都是拚死拚活，半夜不敢睡覺，寫出來的東西。但是林智堅他抄還不夠，他還要對外說他沒有抄，所以這件事情在年輕人當中，它是有非常非常大的厭惡感的。」

柳采葳秀出鄭運鵬臉書貼文，指出他自比動漫人物「逆襲夏娃」，諷刺他會輸到底。（圖／取自《鄭亦真辣晚報》）

柳采葳指出，「民進黨很喜歡做角色扮演，還自詡是什麼『桃園三結義』」，她拿出手機說，她覺得最對最對的角色扮演只有一個，就是鄭運鵬穿白T恤，寫說自己是「逆襲夏娃市長的男模」，「他是Cosplay這個夏娃，但是我要說，夏娃它是一個角色，就是完全輸到底，完全沒有贏過，而且運氣非常差的角色，其實就像是鄭運鵬一樣，沒有錯，他就是夏娃，永遠逆襲不了！」