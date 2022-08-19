民進黨台北市長參選人陳時中稱，疫苗合約除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都揭露給立委。對此，國民黨立委今抨擊，依照審計部針對疫苗採購專案的查核結果顯示，衛福部已認定採「密件」處理，且要到民國140年才解密，到時候陳時中已經100歲，怎麼好意思要求大巨蛋要公開透明。

民黨台北市長參選人蔣萬安日前要求陳時中公布3＋11決策會議紀錄。陳時中回應，在指揮中心時的會議紀綠都還在，也全送監察院。至於疫苗相關合約，除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都有揭露給立委。

對此，國民黨立委李德維指出，陳時中近日說要公布過去24年、3位歷任台北市長對於大巨蛋案的協商過程，強調會堅持公開透明原則，讓事實說話，這些講得一點都沒錯，那請問陳時中，1個多月前卸下衛福部長前，為何不公布疫苗採購的協商過程、會議紀錄？

李德維進一步指出，根據審計部查核資料顯示，「疫苗採購專案查核結果，按衛福部的認定，以密件處理，於140年2月25日解密。」也就是說，要等30年、8屆立委以後，民眾才能看到過去2年，衛福部是如何用國家公帑採購疫苗，這是什麼公開透明？「陳時中不要矢言當市長要怎麼做，你現在就可以表態公布疫苗採購資料。」

國民黨立委林奕華則喊話說，陳時中自稱疫苗採購合約已經揭露給立委，但請告訴大家，你是在哪一場會議公開過疫苗採購價格？

林奕華表示，有關疫苗價格的疑雲，陳時中最初曾說等到防疫紓困特別條例結束後就能公布；接著也說過等特別預算用盡後就會公布，未料最新狀況又列為絕對機密，要等30年才解密，一路變變變、騙騙騙。

林奕華說，全球各國採購疫苗的價格都清晰可見，唯獨台灣被列為機密，甚至要封存30年，如果陳時中堅持「仍在採購中」的疫苗不能公布價格，那麼，已經不會再買的高端，甚至是未通過EUA的聯亞，「依照陳時中的邏輯，總能公布每劑購買多少錢了吧？還是說，陳時中買的疫苗，跟蔡英文的論文一樣都必須封存30年，其中有什麼鬼，為何不能接受民眾監督？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，陳時中將疫苗採購列為絕對機密，必須封存30年，但這些都是花國家公帑購買的疫苗，人民想知道一劑買多少錢，卻不讓人知道，等於要等到陳時中100歲才公布，真是莫名其妙。