國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷18日從柬埔寨帶回1名台籍年輕被害人返台，但在桃園機場下機時，航警人員一度想將這名年輕人帶走，國民黨立委吳斯懷痛批，粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。對此，民進黨立委陳亭妃今天表示，該個案家人有報案，依程序必須由航警局相向當事人了解狀況，不該因為立委的英雄主義作祟，讓受害人變成媒體追逐焦點。

陳亭妃指出，感謝任何人透過不同管道來營救柬埔寨受騙民眾，該個案是家人有報案，程序上必須由航警局先向當事人了解整個狀況，除了銷案，也要希望透過他所了解的訊息，看是否可以成為警方的線索，來營救更多受騙的民眾。

民進黨立委林靜儀也說，被帶回台的年輕人目前屬於受害人身分，既然家屬有報案，依照程序警察要調查背後是誰介紹前往柬埔寨，過程如何聯絡，背後是否有一群詐騙或人蛇集團控制。

林靜儀說，假設被帶回來的人是受害人，阻攔警察調查，是要被害人被隔離過程遭恐嚇嗎？站在受害人立場，警方要調查了解為何被騙去當地，不相信立委有這麼大權利可以押解人回來，還能干擾警方偵辦刑事案件。