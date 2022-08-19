向來被視為參選苗栗縣長熱門人選之一的苗栗縣國民黨籍立委陳超明，19日上午鄭重發表聲明「不參選苗栗縣長!」陳超明表示，他在不公平的審判下獲判有罪，就算當選縣長也可能隨即被民進黨政府停職，所以他只能向支持鄉親說抱歉，不參選苗栗縣長，陳超明並宣誓將繼續留在立法院替鄉親爭取發聲，一定會投入2024年立委選舉。

陳超明是在19日一早就通知媒體發布不參選聲明，他在聲明中表示，首先要向支持他競選縣長的鄉親說聲「抱歉！」，為了不讓各位手中神聖的選票，成為政治判決下的犧牲品，他沈痛決定「不參選」年底的苗栗縣長。

陳超明指出，依據地方制度法第78條，縣長涉犯貪汙治罪條例經一審判決有期徒刑以上者須停止職務。因為他在7月6日遭受不公平、莫須有的推論，被判刑入罪，如此一來就算他當選縣長，在宣誓就職的下一秒就馬上被民進黨政府停職，由民進黨派人代理。從兩年前的大動作搜索，到毫無證據只用推論的判決，這樣的精心操作，他只能沉重的感謝鄉親的不離不棄。

陳超明強調，他從政以來都是在家族無條件給予人力物力支持，為免再增加家族的負擔以及年邁母親的憂心，他放棄此次縣長選舉，但他仍會為苗栗努力，爭取未來在中央繼續為苗栗發聲的機會。

陳超明並提前宣布將繼續投入參選2024年立委，在立法院新的會期即將到來，他會在中央監督政府新年度的預算，同時為苗栗爭取建設機會。另外在官司上，也會全力捍衛、辯證，不容惡質司法玷汙我從政以來的清白。做好鄉親賦予他身為立委的職責，將地方的事務盡力做到最好，並備戰2024大選，繼續民事不可緩！