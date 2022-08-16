國民黨桃園市長參選人張善政日前自比為土地公，要替桃園除去妖魔，遭市長鄭文燦批評是口水，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為該說法是斯文掃地。張善政今再度回應，這說法是鄉親告訴我的，覺得我可以為桃園帶來福氣跟繁榮，鄉親沒有這樣想民進黨，那這部分他們要自己檢討。

張善政說，鄉親說我最近讓他們感覺像是土地公一樣，要給他們帶來福氣跟繁榮，所以這說法是不是口水或是斯文掃地，他們（民進黨）要自己想想，為什麼鄉親會這樣說我，而不是想他們，這部分他們（民進黨）要自己檢討。

談及內部整合的進度，張善政表示，議長邱奕勝將要擔任後援會總會長，而其他立委則各有非常重要的工作，一起來組織選舉，目前已一步步慢慢到位，很快會找適當時間跟大家介紹競選團隊。

另談及綠營有人指出張善政與中華民族致公黨陳柏光互動密切，2人還有合影，但陳柏光因詐欺罪遭對岸逮補。對此張善政回應，我跟他們（致公黨）只是在某個場合中禮貌性去致意如此而已，致意時拍了1張照片，不要又找出照片想要抹紅，選舉要回歸正軌，別一直曲解我的行為想要抹紅，拍照是很正常的事情，沒有其他意思。