近期柬埔寨打工詐騙事件，部分國民黨立委昨天於機場與警方的對峙，民進黨發言人林靜儀今表示，國民黨要作秀也不該讓受害者陷入風險，或妨礙警方偵辦、進行調查。

林靜儀強調，被害人也是重要的證人，一旦曝光可能受到幫派和犯罪組織威脅，造成二度傷害。

林靜儀指出，被害人也是涉及到案情的重要證人，基於保護被害人、偵辦案情和防疫需要，警方原本就會到機場等候帶案，相關類似個案例如日前自泰國接返人口販運之8名被害人，也都是依此程序辦理，卻受到國民黨立委莫名阻撓。

林靜儀指出，我國與泰國警方聯手，成功從泰國機場營救回多名將被轉送柬埔寨的受害者，並將受害者與涉案人員送回台灣。

她說，各地警方都陸續破獲與打工詐騙案相關的人蛇集團與旅行社，從源頭開始阻斷犯罪產業鏈。警政署也加強掃蕩國內人蛇集團，已經破獲13個團體，收押10多人，並於機場攔截眾多受害者繼續前往高風險國家。

林靜儀表示，目前越來越多證據顯示，這些詐騙事件涉及部分黑道幫派與跨國詐騙，甚至分飾神鬼兩角，一邊在台招募販運人口，一邊揚言在海外救人。

她強調，警方也已查緝到竹聯幫、天道盟等涉及柬埔寨案之帳房、仲介等不法情事，兵分多路逮人，希望特定政黨不要模糊焦點，企圖替黑幫和境外跨國詐騙開脫，或造成受害者二度傷害，阻撓警方辦案。