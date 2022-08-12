台北市長選戰口水打得激烈，內湖交通問題更讓綠白數度隔空交火。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（12）日就在臉書上表示，最近台北市選戰，內湖交通問題吵得沸沸揚揚，不同於「北市思維」，基隆市長參選人謝國樑用「北北基」大台北生活圈的概念思考，他認為非常值得推薦，甚至更強調「謝國樑既務實又有行動力」，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「內湖交通問題有解？謝國樑的『大台北戰略』思考」的文章表示，他和謝國樑談論對於未來基隆的願景，而最近台北市選戰，內湖交通問題吵得沸沸揚揚，不同於「北市思維」，謝國樑用「北北基」大台北生活圈的概念思考，趙少康認為相當值得推薦。

謝國樑指出，內湖交通壅塞，很大的原因是內湖科學園區的成功，讓上下班人流，如果把汐止科學園區打造成「內科2.0」，不只能把內湖科學園區、南港軟體園區、汐止科學園區串連成科技廊帶，能一定程度分散上下班的人流壓力，更能為基隆創造許多就業機會、促進更多經濟活動，一舉數得。而趙少康也表示，謝國樑的國際觀及企管背景讓人期待，「他近期赴美和立法領袖基金會、與各大企業聯繫協調，更與新北市長侯友宜共掛看板，提出共同願景，為基隆爭取更多機會，促進基隆國際化，既務實又有行動力」。

趙少康表示， 桃園規劃三接後，緊接著要在基隆蓋四接，對基隆人來說，就像是把瓦斯罐放在客廳一樣的危險，嚴重影響基隆的沿岸景觀跟生態環境，關心這項議題的基隆人都非常憂心，趙少康最後也說，謝國樑是MIT科技管理科學碩士及政大法律研究所碩士，29歲就當選基隆立委，還當過兩次國民黨團書記長，擔任立委期間關心社會公義、酒駕等議題，更不停的為基隆創新求變而努力，是一位年輕有為、有理想、有抱負的候選人，趙少康最後也喊話，「希望基隆鄉親能夠支持小愛爸爸謝國樑，和他的基隆願景『引進產業、創造就業、促進經濟』，讓我們一同努力，把基隆打造充滿進步及機會的『有愛城市』！」