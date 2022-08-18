年底選戰倒數100天，國民黨17日終於正式提名新北市長侯友宜連任，但綠營狂打「做好做滿」話題；日前候在新北市議會市政報告時，還曾遭綠營議員包圍要求簽署「做好做滿聲明書」，後也引發中廣董事長趙少康怒批「對林佳龍太不敬」。但前立委沈富雄分析，綠營此番作法恐是要讓侯難堪，拉抬林佳龍的得票！

新北市長侯友宜15日赴議會進行市政報告，綠營議員要求侯友宜給予連任後會做好做滿的承諾。侯當時強調，未來會不會當選都還不一定，把握當下把市長工作做好。而對於綠黨團要求侯簽署「第四屆新北市市長做好做滿聲明書」，侯直言「我是第三屆，感謝議員肯定我會連任。」

對於綠營作法，媒體人趙少康也曾質疑，綠營要求侯友宜簽署「做好做滿」聲明，難道是認為林佳龍會落選？趙直言，侯、林兩人正在競選，「他（林）一定落選才會要侯做好做滿」，綠營黨團的行為置林佳龍於何地、對林太不敬！

對趙少康說法，沈富雄16日分析是「一面之詞」。沈富雄說，綠黨團的行為的確太急了點，但侯友宜心理知道這天（綠要用做好做滿來修理他）遲早會來。他直言，綠營就是要讓侯無言以對，「顯然你（侯）當選以後沒辦法做好做滿，所以你的票會減少」，而最終目的，是要讓林佳龍（的選票）上來。