新北市市長侯友宜橫掃各大民調，2024年是否挑戰總統大位，成政壇熱議話題。被外界視為「侯家軍」的前新北市府副發言人、國民黨新北市議員參選人戴湘儀表示，侯友宜曾擔任新北市副市長8年，加上擔任市長近4年，以他對新北市10多年的付出，就算2024年真去選總統，也沒有落跑問題。

戴湘儀今（18）日接受香港媒體《中評社》訪問時表示，侯友宜在新北市有深厚基礎，已待第12年了，他對新北市的了解和付出，外界都看得到；如果明年很多人期待侯出戰2024，屆時他更已有13年的新北市執政經驗，和剛選上市長就馬上轉攻大位的人完全不同。

戴湘儀直言，她無法預測、也不知道侯友宜會不會參選2024年總統，但若侯順利連任後要選，她認為也站得住腳，因為侯並非第一任市長剛選上就落跑，到時如民進黨要檢視，其實可看看這次民進黨推任期未滿的前新竹市長林智堅轉戰桃園市長，以及衛福部長陳時中防疫工作還沒結束，就轉戰台北市長的例子，「這些又算什麼呢？民進黨不能永遠都是雙標？」

至於年底新北市長選情，戴湘儀分析，外界都有看到新北市的改變，所以侯友宜的選舉應不會有什麼問題，大家都非常有信心，尤其他是以抓病毒和抓犯人的精神來防疫，只有疫情緩和侯才真的放心。她提到侯友宜上次大勝民進黨蘇貞昌30萬票，這次的對手林佳龍交通部長任內狀況頻出，相信新北市民都不健忘，侯這次要連任相信能打一場漂亮的選戰。