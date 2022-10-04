人面臨情緒低潮，難免會陷入死胡同，一名男網友表示，表弟遭女友劈腿而輕生，緊急送到醫院後撿回一命，他為緩和姑丈及姑姑的情緒，以幽默地方式安慰他們，還耐心開導表弟說，「若你真的死了，每年固定會去墳頭上香、流淚的只有你的父母」，盼他能夠振作精神，貼文吸引逾5千名網友大讚，「表弟有你這個表哥，他很幸福」。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆怨公社》指出，2日晚間接到母親來電，電話中說表弟輕生，被送到醫院急救，但表弟的父母，也就是原PO的姑丈、姑姑都在南部，到台北需要一段時間，希望他能夠到醫院幫忙辦理住院手續。

原PO掛上電話，隨即出發前往醫院，一路上他都在想，姑丈是大型公司的經理，表弟長得又帥，怎麼會想不開？他到醫院才知道，表弟因女友劈腿才會想不開。凌晨4時，姑丈、姑姑趕到醫院，雖然姑丈一臉淡定說「讓他痛一下才會得到教訓」，但拿手機的手卻抖個不停，他為了讓姑丈、姑姑放鬆心情說，「我來顧就好，你們去睡一下，醒了再去公園跳土風舞就好」。

早上7時表弟清醒，原PO為了讓表弟振作起精神，他向表弟說，「我身高178公分、體重105公斤，長得像農曆七月放出來的都能娶到老婆了，你長這麼帥，是在輕生什麼意思？不管女友再漂亮、兄弟再好，若你真的死了，每年固定會去墳頭上香、流淚的只有你的父母。」

原PO接著說，「為什麼不更勇敢一點地活下去，以後你跟未來妻子走上紅毯的那刻，你再回頭看今天，你就會慶幸自己還活著。」最後他還不忘搞笑地說，「住院批價的錢要記得給我」。

貼文曝光僅8小時，吸引5千多名網友按讚、留言，多數人都大讚原PO以幽默口吻安撫姑丈、姑姑，還耐心開導表弟，紛紛留言「最後一句讓表弟有活下去的理由」、「表哥好幽默！這段時間多陪他，讓他跟你一樣充滿樂觀正向」、「有你這樣的哥哥，真的很好」、「表弟有你這個表哥，他很幸福」。

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