大麻在台灣屬於第二級毒品及管制藥品，但大麻中的大麻二酚CBD，有控制癲癇、止痛、放鬆等效用，具有多種藥理活性及醫療用途，國際上有愈來愈多醫師將CBD納入治療的一環，但目前台灣並未核准任何含大麻二酚（CBD）成分的藥物。近期外國科學期刊刊載，英國一名49歲女子罹患乳癌第四期，在服用大麻二酚與迷幻蘑菇後，腫瘤竟離奇消失。

49歲女子左罹患乳癌第四期，左邊乳房上長出腫瘤。（翻攝自《藥物科學、政策和法律》）

根據國外《藥物科學、政策和法律》期刊今年9月刊載，英國一名49歲婦女在2018年診斷出罹患乳癌第4期，癌細胞已擴散到骨頭、肝臟與淋巴，醫師判斷生存率很低，只能用化療、標靶治療延續壽命，但婦人2018年11月開始服用大麻二酚與迷幻蘑菇輔助治療乳癌，沒想到在2019年1拍攝電腦斷層時，腫瘤消失不見了，因此停止化療，繼續吃大麻二酚與迷幻蘑菇，2019年9月回醫院複診，癌症、腫瘤都沒有復發跡象。

該女子服用大麻二酚及迷幻蘑菇後，左邊的腫瘤幾乎消失。（翻攝自《藥物科學、政策和法律》）

該婦人看到腫瘤沒有復發相當開心，後來減半食用大麻二酚的量，並停用迷幻蘑菇，卻在2020年6月癌症又復發，只好恢復大麻二酚和迷幻蘑菇的用量，並趕緊化療，最後病情在2021年10月控制住，該期刊報告指出，大麻素和迷幻藥可能對治療癌症有重要作用，過去15年內有許多證據支持，大麻素和迷幻藥具有抗腫瘤性，《波斯尼亞基礎醫學科學雜誌》一篇報告也指出，四氫大麻酚（THC）和其他大麻素，能減緩實驗室培養皿中某些癌症生長。

台灣衛福部過去也提到，大麻二酚（CBD）不屬於毒品及管制藥品，考量具有多種藥理活性及可能的醫療用途，我國以一般藥品列管。目前國內未核准任何含大麻二酚（CBD）成分的藥品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用大麻二酚（CBD）藥品專案進口。

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