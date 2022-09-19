患者甲狀腺左、右側分別長出5公分、4公分腫瘤，術後無留疤也不「燒聲」。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中45歲蕭姓患者健檢發現甲狀腺疑似出現惡性腫瘤，赴大里仁愛醫院看診，經一般外科醫師巫奕儒評估後，進行無疤痕微創手術將腫瘤切除，術後當日即恢復進食、隔日就出院，讓患者兼具健康與美麗；巫奕儒表示，無疤痕甲狀腺切除技術已成熟，患者不用擔心術後「燒聲」和留疤而卻步。

據了解，蕭患者是名老師，健檢時發現甲狀腺左、右側分別長出5公分、4公分腫瘤。蕭患者表示，相當擔心頸部留疤，更擔心不能回到講台上，心情忐忑的來求醫，沒想到以無疤痕微創手術進行腫瘤切除，耗時僅約4小時，當天即可進食、隔天出院，在家僅需冰敷，無須換藥及拆線也沒有疤痕及沙啞問題。

巫奕儒表示，甲狀腺結節甚至腫瘤好發於20至40歲年輕女性，多為良性，甲狀腺癌僅佔其中5-15％，無須過分擔心變為甲狀腺癌，只需定期追蹤；甲狀腺癌誘因並不明確，可能與飲食、放射線、促甲狀腺激素、性激素和遺傳等皆有關，其中甲狀腺癌女性的發病率高於男性2-4倍，可能和體內激素水平有關。

巫奕儒表示，甲狀腺腫瘤是一般年輕女性常見的問題，除術後留疤問題，術後造成「燒聲」也讓患者卻步，不過甲狀腺手術發展已數10年，在醫療科技不斷研究發展及提升，無疤痕甲狀腺切除技術已更成熟穩定，在國內及國際期刊多有發表，不但手術成功率高也免換藥、拆線，更不會在頸部留下難看的疤痕，患者可以放心求診。

巫奕儒更奕一步說明，無疤甲狀腺手術術切除傷口在下牙齦下方，手術約2、3小時，不會在頸部留疤，對年輕女性是一大福音。過去切除手術只針對腫瘤大小建議切除，容易忽略患者解剖位置不同，以現在的技術在手術中結合神經探測器，可精準定位患者神經位置，有效減低腫瘤破裂或神經損傷，將誤傷率從20％減至2％，不再煩惱術後「燒聲」。