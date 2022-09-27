台灣每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，平均每天約8人死於乳癌。醫師指出，目前國內仍有5％乳癌患者發現時已經是第四期，幾乎無法治癒，如果能及早透過篩檢揪出病灶，早期乳癌治癒率高達9成以上。國民健康署提醒，有篩有健康，45歲以上、未滿70歲女性務必接受每兩年一次免費乳房X光攝影篩檢。

乳癌是國人女性癌症發生率第一名，每年有1萬多名新發生病例。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，45到69歲為女性乳癌發生高峰，因此國健署提供每兩年一次免費乳房篩檢，根據國內外實證，可降低41％乳癌死亡風險、3成晚期乳癌發生率。

國健署署長吳昭軍提醒，凡是45以上未滿70歲女性，或是有乳癌家族史（母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母曾罹患乳癌）的40到45歲女性，國健署補助每兩年一次免費乳房X光攝影檢查；但受到新冠疫情影響，近兩年篩檢量減少約2成，提醒所有符合資格的女性朋友都按時來檢查。

台北榮民總醫院放射線部醫師賴亦貞說明，早期乳癌通常以微小鈣化點呈現，通常自己摸不到，需仰賴乳房攝影揪出這些鈣化點，只要及早發現，治癒率可達9成以上；如果乳房篩檢結果有異狀，也不須太過緊張，但務必盡快預約乳房外科門診，進一步檢查診斷。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟曾收治一名40多歲女性，3年前因為乳房攝影疑似陽性來看診，局部放大乳房攝影結果有顯微鈣化，但後來沒有依醫師建議接受乳房攝影定位立體切片檢查；直到今年3月，患者因為全身痠痛求助其他科別，才發現癌細胞已轉移全身骨骼、腋下和頸部淋巴。

陳守棟感慨，當時乳房篩檢發現鈣化點，只要進一步做切片，就能確認是否為原位癌，大部分都可以治癒，但短短幾年鈣化點變成腫瘤，甚至轉移全身，實在很可惜；目前國內約有5％乳癌患者診斷時已是第四期，幾乎無法治癒，這也是為何要不斷提倡乳房篩檢，就是希望幫助患者早期發現。

賴亦貞提醒，乳房X光攝影檢查當天，應避免在乳房和腋下塗抹乳液、爽身粉或止汗劑，因為乳液可能導致檢查時難以夾住固定胸部，而爽身粉和止汗劑含有金屬成分，可能影響檢查判讀結果，甚至醫院會請民眾重新受檢；並且請穿著方便穿脫的上衣、切勿著連身衣物，以免在檢查過程中造成不便。