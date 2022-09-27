響應國際乳癌防治月，北投大地酒店推出「粉色姊妹會」住房專案，除了房費部分所得公益捐贈乳癌防治基金會，住房期間還提供賓士接駁車定時尊榮接送至北投健康管理醫院，以實際行動維護乳房健康，並提供姊妹淘最愛的粉色主題下午茶，再用白磺泉美人湯滋養肌膚，標榜讓「愛自己的女人最美麗」，也將愛散播給需要的人。

北投大地酒店「與愛同行~粉色姊妹會」住房專案於10月1日起至10月31日止，每房15,800元，週六與10月9日需另加價2,000元，雙人入住奇岩客房一晚含翌日活力早餐兩客，特別邀請北投健康管理醫院協力提供一位住房貴賓以實際行動關懷乳房健康（超音波與X光攝影），尊榮搭乘飯店賓士接駁車定時往返，回到飯店後輕鬆品嚐粉色主題雙人下午茶，兩位貴賓各一張Gaia SPA 500元療程抵用券，傍晚則可體驗戶外露天風呂的白磺泉美人湯。並可與密友偕手在西餐廳Happy hour聊心事。客房內除了有私人溫泉浴池，提供頂級愛馬仕沐浴備品，上百部電影免費看。

北投大酒店表示，每房再提撥500元收入公益捐款乳癌防治基金會，讓每位旅人的愛心能夠傳遞給需要的人，也同時喚起身邊親友姊妹淘正視乳癌防治的重要性。近年來乳癌防治議題已逐漸被重視，但仍有部分女性因未養成健康生活型態，加上自恃健康無虞，或因工作忙碌全心照顧家庭小孩，未定期做篩檢，導致錯過早期發現及治療的黃金時機。乳癌發生率有逐年上升趨勢，北投健康管理醫院沈彥君醫師提醒所有女性朋友都要重視乳房的健康狀況。面對乳癌最重要就是定期檢查並及早發現，只要早期發現與透過正規治療，5年整體存活率可高達85%。超音波、X光攝影、動態磁振造影都是乳癌重要的篩檢工具。

北投大地酒店推出的「與愛同行~粉色姊妹會」住房專案中，結合超音波與X光攝影，將乳癌篩檢付諸成實際行動做為重點項目之一。北投健康管理醫院亦有專屬為婦女健康規畫的主題健檢專案，除了讓自己活得更美麗，也讓身邊最愛的女人陪您走的更遠。乳癌防治的象徵性LOGO是一個粉紅色絲帶，源起於20多年前的「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」，其主要原因是粉色代表著女性的溫柔，絲帶則是象徵著感情的傳遞。人們每年十月開始，全台各知名人士、媒體朋友以別上粉紅色絲帶，表達對於乳癌防治的重視，也呼籲大家關注身邊女性健康。本次北投大地酒店「粉紅主題下午茶」，每套各含五款精緻的鹹點及甜點，有口感綿密滑潤的草莓咖啡提拉米蘇，酸中帶甜的粉紅巴黎鐵塔，紅龍果泡泡溫柔包覆著原本微辣的墨西哥酪梨鮮蝦沙沙杯，讓整體風味層次多了一絲柔美，藍莓乳酪蛋糕繫上了小蝴蝶結，珍珠奶茶舒芙蕾用迷你新鮮食用玫瑰細膩點綴。

下午茶主題飲品「粉紅莓瑰歐蕾」，使用TWININGS的草莓芒果茶為基底，混合精選比例的櫻花糖漿與鮮奶，上方覆蓋濃香的奶蓋，佐以花瓣與草莓丁跟薄荷葉妝點，處處散發出女性粉嫩又有個性的元素，將粉紅色力量以最內斂的姿態，優雅地呈現在下午茶中。