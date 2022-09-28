低劑量電腦斷層（LDCT）是目前國際公認篩檢肺癌的最佳工具。（北投健康管理醫院提供）

肺癌是台灣癌症死因第一位，占癌症死亡人數近2成。我國自今年7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，補助高風險族群每兩年一次免費低劑量電腦斷層（LDCT），開辦81天共吸引7557人篩檢，成功找出21名肺癌確診個案。

國民健康署署長吳昭軍表示，根據108年臺灣癌症登記資料，每2名肺癌確診個案中，就有1名已經是第4期；肺癌早期的五年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別之間存活率差距甚大，顯示肺癌早期篩檢的重要性。

LDCT是目前唯一具國際實證能夠早期發現肺癌的篩檢工具。國健署今年7月起免費提供具有肺癌家族史（50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌），或是重度吸菸史（50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年）民眾，可享每兩年一次LDCT檢查。

目前全國共123家醫院加入肺癌早期偵測計畫。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，今年7月1日至9月19日，全國共有7557位民眾使用本計畫，分別為4200名男性及3357名女性，其中4479人具有肺癌家族史、2753人為重度吸菸者、334人同時具有肺癌家族史和重度吸菸史。

林莉茹指出，本計畫已找出21名確診肺癌個案，其中早期（零到一期）個案占了95.2％，僅1名為第三期肺癌，顯示LDCT篩檢確實有助於早期診斷肺癌，讓民眾儘早接受治療，以大幅降低肺癌死亡風險。

另外，11.7％受檢民眾發現有疑似異常的肺部結節。吳昭軍提醒，肺部結節多為良性，檢查結果疑似異常者，務必遵照醫囑定期追蹤，觀察結節是否有新增或變化；並透過戒菸及減少二手菸，養成健康生活細冠，降低罹患肺癌風險。